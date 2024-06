Dok svi trče za brzom modom, ovaj svjetski brend odlučio se za ‘kupi manje’

Industrija brze mode je u procvatu. Potrošači kupuju 60 posto više odjeće i nose je upola kraće, pokazuju podaci koje navodi UN-ov Program za okoliš.

Procjene pokazuju da se svake sekunde kamion pun napuštenog tekstila baci na odlagalište ili spali.

UN također naglašava da modna industrija proizvodi između 2 do 8 posto globalne emisije ugljika. Ako se ništa ne promijeni, to će oduzeti četvrtinu svjetskog proračuna ugljika do 2050.

Uz to, tekstil odbacuje mikroplastiku kada se pere, što pridonosi zagađenju naših oceana. Proces bojenja također je drugi najveći zagađivač vode na globalnoj razini, piše Euronews.

‘Ne lovimo najnoviji trend’

‘Utjecaj koji industrija brze mode ima na dizajniranje za zastarjelost na početku, za jurenjem trendova, uništava planet’, Tyler LaMotte, direktor proizvoda i marketinga (EMEA) u Patagoniji, kaže za Euronews Green na Cannes Lions Internationalu Festival kreativnosti.

Patagonia je američki brend specijaliziran za odjeću za van koji ne želi prodati što više proizvoda. Usvajajući princip ‘kupi manje, kupi bolje’, kaže da su odnosi s kupcima izgrađeni na ‘kvaliteti i odgovornoj potrošnji’.

‘Upravo imamo kampanju koja se trenutno provodi pod nazivom ‘Nemoderno’ i u biti u kojoj jačamo naše vrijednosti da se naši proizvodi izrađuju godinama, a ne za godišnja doba’, objašnjava LaMotte.

‘Ne jurimo za najnovijim trendovima. Ne jurimo za najnovijim ludilom ili nečim što se događa u smislu boja ili printa ili uzorka ili influencera. To nije ono o čemu se radi.’

Patagonija, dobitnica nagrade UN-a Champion of the Earth, učinila je planet svojim jedinim dioničarom 2022. godine.

Transformirao se u dobrotvornu zakladu sa svim profitom koji ide u akciju protiv klimatskih promjena. Ideja je zaštititi etos tvrtke i ubrzati njenu svrhu.

‘Patagonia se nikada ne može kupiti, nikada se ne može prodati. Upravni odbor ne može mijenjati opće smjernice i misiju tvrtke. Dakle, u osnovi zaključavamo stvari koje radimo, a zatim radimo ono što radimo u velikom obimu’, kaže LaMotte.

‘S poslovnog stajališta, jasno je da moramo voditi posao. To je osnovna linija. Povrh toga, sve ostalo u smislu dobiti ide u dionice s pravom glasa.

‘Odbor, osnivači i obitelj mogu odlučiti što žele učiniti s tim novcem, kako bi to mogli aktivirati za ciljeve u koje vjeruju.’

Dugoročni odnosi s kupcima

Patagonia kaže da modnu industriju ne proziva zbog njezinih odgovornosti. Umjesto toga, želi ih ‘pozvati’ pomažući u edukaciji drugih tvrtki o tome kako resetiranje može biti dobro i za poslovanje i za planet.

‘Moda može postojati na odgovoran način ako o njoj razmišljaju u smislu smanjenja svog utjecaja i veće odgovornosti u vezi s njihovim opskrbnim lancem i onim što nabavljaju i zašto proizvode ono što rade. A taj dulji odnos s kupcem za njih je prilik’, kaže LaMotte.

‘Imamo puno propisa, tsunami propisa koji dolazi na nas ovdje u Europi i također u Sjevernoj Americi. Morat će izvijestiti o tome. I onda će u konačnici potrošači htjeti zahtijevati te informacije.’

Potrošači su spremni platiti više

Više od polovice potrošača na globalnoj razini bilo bi spremno platiti više za održive verzije svoje odabrane odjeće i dodataka, prema nedavnom istraživanju YouGov-a.

Istraživanje, koje je provedeno na 17 međunarodnih tržišta, otkrilo je da bi otprilike četvrtina platila do 10 posto više, dok je 13 posto reklo da bi platilo do 25 posto više.

‘Mislim da znamo da se kupci slažu s markama koje su također u simbiozi s vlastitim vrijednostima. Dakle, biti transparentan u vezi s onim što radimo, bilo da se radi o proizvodu ili njegovom proizvodnom aktivizmu ili sportskom ili ekološkom aktivizmu, te su stvari doista važne u smislu osiguravanja da kupac zna da postoji prilika da se uključi’, objašnjava LaMotte.

‘Važno je što kupuju i kako kupuju. Ali onda, kako natjerati naše kupce na ovo aktivističko putovanje da požele biti uključeni u spašavanje rodnog planeta? A to može početi s konzumacijom, ali može početi i s djelovanjem.’