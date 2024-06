Ekstremna suša u Kataloniji; turiste mole: ‘Štedite vodu!

Turiste koji slijeću u Barcelonu već u zračnoj luci dočekuje poruka: ‘Upozorenje o suši. Štedite vodu tijekom boravka’.

Katalonija je u kritičnoj situaciji već tri godine i doživjela je najveću sušu u 200 godina. Iako su kiše posljednjih nekoliko tjedana pomogle ublažiti situaciju, regija je i dalje spremna na ono što budućnost može donijeti.

U kontekstu klimatskih promjena, gdje će kiša biti sve rjeđa u mediteranskom bazenu, mnogi su hoteli već počeli smišljati načine kako se nositi s tom situacijom, piše Deutsche Welle (DW).

Po jedan ručnik, molim

U tom smislu, izgledi su pozitivniji za one koji su već obavili svoju zadaću.

Jedno od takvih mjesta je St. Christopher’s Inn, hostel samo nekoliko metara od Plaza Catalunya. Od svoje izgradnje, ovo mjesto, koje svake godine prima tisuće putnika iz cijelog svijeta, ima sustav recikliranja koji ponovno koristi vodu iz tuševa i umivaonika za čišćenje i ispiranje zahoda.

Osim toga, kako bi smanjili potrošnju vode od strane gostiju, hotel naplaćuje 1 € (1,07 USD) za svaku promjenu ručnika i zamijenio je tradicionalne tuševe s vremenskim tipkama. Ovo su učinkovita rješenja, iako ih nije lako provesti.

‘Najveći izazov su troškovi. Mi smo zgrada s 450 kreveta i 35 tuševa. U početku je bilo malo komplicirano opravdati investiciju i morali smo uvjeriti tvrtku da odobri naše proračune’, objasnio je Alex de Luca, voditelj marketinga u gostionici Svetog Kristofora.

Izvan ovog mjesta, druge ustanove u Barceloni također poduzimaju mjere kako bi se suočile sa sušom i bile održivije.

Hilton Diagonal Mar odlučio se za korištenje morske vode u svom bazenu, čime se produljuje vijek trajanja vode. U međuvremenu, Majestic Hotel & Spa Barcelona je obnovio svoje sustave tuširanja kako bi smanjio potrošnju vode sa 40 litara (10,5 galona) u minuti na samo devet litara, miješajući više zraka s vodom.

Smanjuju potrošnju vode

Ponekad napori ovih poduzeća moraju biti popraćeni promjenom stava među posjetiteljima. Mnogi nisu svjesni što se događa sve dok ne naiđu na znakove i vide razne mjere.

‘Postupno ih ponovno odgajamo. Iako je odgovor bio pozitivniji nego što smo očekivali, povremeno se neki kupci žale da voda za tuširanje ne traje dugo’, rekao je de Luca. Iako su se ove mjere pokazale učinkovitima u uštedi vode, istina je da se sa sigurnošću ne zna koliko posjetitelji troše.

Prema studiji koju je u svibnju 2023. objavila Barcelona Hotel Guild, hotelski gosti u gradu smanjili su dnevnu potrošnju vode za 40% u posljednjih sedam godina. Studija je također otkrila da hoteli sada čine 9% ukupne potrošnje vode u gradu.

Nadalje, prosječna potrošnja vode po turistu iznosi 163,5 litara dnevno, što je tek malo više od potrošnje stanovnika Barcelone kada se uzme u obzir voda potrošena izvan kuće.

Promjena načina razmišljanja u Kataloniji

Institut za istraživanje vode na Sveučilištu u Barceloni nema podataka koji bi poduprli ove nalaze, ali procjenjuje da turisti troše oko dva puta više vode dnevno u usporedbi s ostatkom društva. To je značajan broj, ali za koji se ne čini da će imati ikakve posljedice.

Jose F. Garcia, direktor sveučilišnog Kemijskog instituta, ne vjeruje da će se model promijeniti u kratkom roku. ‘U Barceloni, gospodarstvo ima vrlo važnu turističku komponentu koja također utječe na lokalno stanovništvo’, rekao je.

Uistinu, više od 85 milijuna posjetitelja došlo je u Španjolsku 2023. i pridonijelo je 12% BDP-a zemlje.

Ipak, Garcia smatra da bi u srednjoročnom razdoblju moglo doći do promjene jer potreba za tim postaje sve veća i veća. No, to se neće dogoditi dok se ne promijeni i lokalni način razmišljanja.

‘Onog trenutka kada svi shvatimo da je voda ograničen resurs i da je ne možemo koristiti koliko želimo, svi ćemo manje koristiti. To će dovesti i do promjene gospodarskog modela’, rekao je.

Na nekim mjestima kao što je St. Christopher’s Inn, čini se da se to već počelo događati.

Kao što je rekao Alex de Luca: ‘Svaka radnja je važna kada je riječ o očuvanju vode. Od odluka o upravljanju koje donosimo do ponašanja koje potičemo kod naših gostiju, svi imamo svoju ulogu.’