Klimatske promjene ‘rasplamsale’ požare neviđenih razmjera u Španjolskoj i Portugalu

Istraživači upozoravaju da istovremeni požari diljem Europe iscrpljuju resurse za gašenje požara. Novo istraživanje pokazalo je da su klimatske promjene učinile vrijeme koje je ovog ljeta potaknulo smrtonosne šumske požare u Portugalu i Španjolskoj oko 40 puta vjerojatnijim.

Nova super brza znanstvena analiza World Weather Attribution (WWA) otkrila je da su ovi vrući, suhi i vjetroviti uvjeti postali vjerojatniji i intenzivniji zbog klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, piše Green Euronews.

Znanstvenici su otkrili da su klimatske promjene pojačale vrijeme koje je omogućilo eksplozivno širenje požara, uključujući najtoplijih deset uzastopnih dana u Španjolskoj ikad zabilježenih. Vrući, suhi i vjetroviti uvjeti koji su potaknuli požare u Španjolskoj i Portugalu sada su oko 40 puta češći i oko 30 posto intenzivniji nego što bi bili u svijetu bez klimatskih promjena.

Prije klimatskih promjena, slična ekstremna razdoblja vrućih, suhih i vjetrovitih uvjeta bila bi nevjerojatno rijetka i očekivali bi se jednom svakih 500 godina. Danas, s 1,3°C zagrijavanja, očekuju se jednom svakih 15 godina. Znanstvenici su također proučavali toplinski val, otkrivši da bi se u svijetu bez klimatskih promjena slični događaji očekivali rjeđe od svakih 2500 godina. S trenutnim zagrijavanjem očekuju se jednom svakih 13 godina.

Rezultati analize podupiru sličnu studiju koju je nedavno objavio WWA, a koja je otkrila da su klimatske promjene također pojačale vrijeme koje je potaknulo smrtonosne šumske požare u Turskoj, Grčkoj i Cipru.

Europski vatrogasci su pod pritiskom

Stručnjaci kažu da studija također ističe pritisak na vatrogasce u Europi. Vremenski uvjeti izazvali su velike, nepredvidive šumske požare diljem juga kontinenta, opterećujući resurse EU. ‘Vatrogasci sve više rade u kaotičnim i nepredvidivim uvjetima, boreći se s požarima koji se ponašaju na načine koje nikada prije nisu vidjeli’, kaže istraživač Centra za politiku okoliša, Theodore Keeping.

Razmjeri požara na Pirinejskom poluotoku stavili su nevjerojatan pritisak na resurse. Više od 380.000 hektara zemlje izgorjelo je u Španjolskoj od početka 2025. – gotovo pet puta više od godišnjeg prosjeka. U Portugalu je izgubljeno više od 260.000 hektara. To je blizu 3 posto kopnene mase zemlje i tri puta više od prosječne površine spaljene u šumskim požarima u jednoj godini.

Ukupna površina izgubljena u šumskim požarima u dvije zemlje do sada ove godine otprilike je četiri puta veća od Velikog Londona. Zajedno, požari u Španjolskoj i Portugalu čine oko dvije trećine ukupne spaljene površine u Europi za 2025., koja je u kolovozu prvi put od početka vođenja evidencije 2006. premašila milijun hektara, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare.

Španjolsku ‘teško pogađaju’ klimatske promjene

Najmanje osam ljudi poginulo je u požarima, a deseci tisuća bili su prisiljeni na evakuaciju. Dim je doveo do opasne kvalitete zraka u Španjolskoj i Portugalu te je stigao čak do Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Skandinavije. Friederike Otto, profesorica klimatologije u Centru za politiku okoliša, kaže da je Španjolska ‘teško pogođena’ klimatskim promjenama.

‘Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći, ali smrtni slučajevi i štete se mogu spriječiti. Svaka razina vlasti mora surađivati ​​kako bi se prilagodila klimatskim promjenama. Za šumske požare postoji hitna potreba za kontrolom vegetacije u ruralnim područjima, posebno zemljišta koje su napustili poljoprivrednici i pastiri.’

Javno mnijenje u Španjolskoj usredotočilo se na pad ruralnih aktivnosti, što je rezultiralo rastom vegetacije koja je potaknula požare. Ruralna depopulacija i starenje stanovništva u dijelovima Španjolske i Portugala ostavili su šumsko zemljište neupravljanim. Manje ljudi i manje tradicionalne ispaše doveli su do naglog pada kontrole prirodne vegetacije, ostavljajući mnogo goriva za požare.