Na zdravom doručku za predškolce u Esplanadi najavljen projekt Biti Green je IN

Zagrebački hotel Esplanade, Dječji vrtić Čigra, gastronomsko udruženje Chaîne des Rôtisseurs i izdavačka kuća Profil Klett na zdravom doručku s predškolcima najavili zajednički projekt Biti Green je IN.

Projekt pod nazivom Biti Green je IN nastao je iz velike želje da se roditelje, odgojne ustanove i svakako djecu potakne na razmišljanje o zdravim navikama koje su danas nužne za pravilan rast i razvoj djece kako bi djeca bila zdrava, snažna i vesela.

Prva u nizu aktivnosti bila je Zdrav doručak u Esplanadi uz predstavljanje zdravih sastojaka kreiranih u privlačna jela koja je djeci predstavila Esplanadina chefica kuhinje Ana Grgić Tomić sa svojim timom kuhara. Uz to, šef restorana Zinfandel’s Stjepan Okun djeci je predstavio osnove restoranskog bontona, a nakon druženja djeci su uručene diplome i recepti za pripremu zdravog doručka kod kuće.

Zagrebački hotel Esplanade, Dječji vrtić Čigra, gastronomsko udruženjeChaîne des Rôtisseurs i izdavačka kuća Profil Klett udružili su snage i pokrenuli provedbu zajedničkog projekta Biti Green je IN.

Riječ je o projektu čiji je cilj odgojnim ustanovama, roditeljima i djeci istaknuti važnost i usaditi zdrave prehrambene navike, upoznati ih sa sastojcima i okusima koji mogu biti ukusni i zabavni, staviti naglasak na sezonske i lokalne namirnice te način obrade kako bi se očuvali hranjivi sastojci. Uz to, projekt će se dugoročno baviti temama poput eliminacije prerađenih jela, štetnih masti, šećera i dodataka jelima, a s djecom i stručnim suradnicima obrađivat će teme poput utjecaja prehrane na zdravlje organizma, odnosa prema okolišu, kao i one o smanjenju otpada od hrane i odgovornom odnosu prema resursima.

‘Osobito me veseli ovaj projekt jer sam i sâm otac malog djeteta kojem sam, zajedno s obitelji, već usadio brojne zdrave navike i na to sam ponosan. Vjerujem da svaki roditelj želi svojem djetetu najbolje, no moguće je da utjecaj reklama, standard, visoke cijene zdravih namirnica i pristupačnost nezdravih, kao i manjak slobodnog vremena, mogu uvelike utjecati na kvalitetan stil života. Ipak, katkad je potrebno samo malo volje ili dobar poticaj da se donesu male odluke koje će dovesti do velikih promjena. Drago mi je što sudjelujemo u ovom hvalevrijednom projektu jer hotel Esplanade, osim što predstavlja dugogodišnju instituciju u društvu, tijekom godina postojanja imao je snažan utjecaj na gastronomsku scenu, predstavljanje noviteta u poslovanju, ali i obrazovanje te usavršavanje kvalitetnih ugostiteljskih kadrova. Raduje me da ćemo putem brojnih planiranih aktivnosti moći utjecati na odluke roditelja, a nadam se i na ustanove te na one najmlađe na kojima svijet ostaje‘, istaknuo je Ivica Max Krizmanić, generalni direktor hotela Esplanade.

Predškolci, kao i odgojitelji Dječjeg vrtića Čigra, za posjet zagrebačkoj Esplanadi posebno su se dotjerali. Prijevoz djece luksuznim kombijima uz bočicu vode za osvježenje za ovu je priliku organizirala tvrtka Permansio. Mališani koji su već bili u Esplanadi, ali i oni koji su prvi put došli, oduševili su se impresivnom građevinom i predstavljanjem hotela, a poseban dojam na njih su ostavile poznate osobe koje su boravile u hotelu. Pravi razlog njihova posjeta bio je doživljaj restorana Zinfandel’s uz zdrav i ukusan doručak. Na jelovniku koji je osmislila chefica Ana Grgić Tomić, našla su se jaja u raznim kombinacijama, namaz od avokada, kao i onaj od svježeg sira, i šareni štapići od svježeg hrskavog povrća, a uz kušanje su djeca imala priliku družiti se s kuharima uz zabavnu pripremu jela. Za odabir slastica bila je zadužena glavna slastičarka hotela Mirjana Špoljar,koja je šećere i bijelo brašno ovaj put zamijenila zdravim sastojcima, pa su tako djeca mogla kušati sočan muffin s mrkvom, voćne ražnjiće, zobene pahuljice s mlijekom od badema, chia puding s bananama i medom, rižin griz s kakaom, rižu na mlijeku s vanilijom i cimetom, čokoladni brownie s ciklom i druge zanimljive spojeve. Vjenceslav Madić Master Kishoni, direktor hrane i pića, kreirao je vitaminske boostere sa svježim voćem i povrćem za podizanje energije. Sokovi sa šumskim voćem, ciklom, đumbirom, celerom, limetom, jabukom, narančom i mangom uz slamku od sušene jabuke oduševili su mališane.

Na doručku u Esplanadi vrtićka su djeca pokazala veliko zanimanje za zdravu i ukusnu hranu. U razgovoru je chefica Ana Grgić Tomić otkrila djeci uz koje je namirnice najbolje započeti dan te im dala savjete kako da sami uz svoje roditelje i druge članove obitelji sudjeluju u stvaranju zdravih doručaka. „Kad su jela u pitanju, djeca su stroža od najstrožih gastrokritičara! Mnogo djece zbog dominacije slatkih okusa i prerađene hrane već u najranijoj dobi ima vrlo kratak popis onoga što uopće žele jesti. Na nama odraslima je da ih potaknemo na istraživanje novih okusa i postupno usvajanje zdravih prehrambenih navika. Neki su mališani ovdje prvi put kušali hotelski doručak, a neki su bili uzbuđeni što su se s profesionalnim kuharom, kakve inače gledaju na televiziji, susreli oči u oči. Pozorno su slušali savjete o namirnicama kojima za doručkom treba dati prednost, a velik mi je kompliment bio kad su izrazili zadovoljstvo jelima koja smo im poslužili”, rekla je Ana Grgić Tomić, chefica hotela Esplanade Zagreb.

‘Ovim projektom odlučili smo skrenuti pozornost na suvremene prehrambene navike i koliko su se one uslijed užurbanih životnih okolnosti promijenile u odnosu na ono što su nekoć bile. Budući da se obrasci zdrave i uravnotežene prehrane usvajaju od malih nogu, želimo se voditi vlastitim primjerom i uključiti naše mališane u niz aktivnosti povezanih s hranom. Učimo ih razlikovati namirnice, pomažemo im u pripremi jednostavnih obroka i zajedno s njima gradimo njihovo osnovno znanje o prehrani. Smatramo da je iznimno važno poticati njihovu znatiželju i razvijati zanimanje za hranu na pozitivan i interaktivan način. Vjerujemo da će se projekt Biti Green je IN nastaviti i u obiteljskim životima naših čigrića, stoga uz radionice s djecom pripremamo i dodatne materijale za njihove roditelje‘, izjavila je Martina Petrović, voditeljica kreativnih sadržaja u Dječjem vrtiću Čigra.

Uz posluživanje doručka, šef restorana Zinfandel’s Stjepan Okun djecu je upoznao s kulturom ponašanja za stolom. Iako su pokazala da neka pravila znaju, vrtićka su djeca sa zanimanjem slušala o restoranskom bontonu: od pravilnog sjedenja, ispravnog držanja ruku, pravilne upotrebe ubrusa i pribora za jelo do toga kako se kojim priborom koristiti.

‘Mališani su odlični, njima je sve ovo vrlo zanimljivo, promatraju nas s velikim zanimanjem, brzo upijaju i uče. Vjerujem da će im nešto od onoga što sam im rekao i pokazao, ostati u sjećanju i da će to primijeniti u sljedećem posjetu restoranu‘, dodao je Stjepan Okun.

Mališanima su nakon doručka svečano uručene diplome za uspješno završenu Esplanadinu školicu bontona i zdravog doručka, a pritom su dobili i knjižicu recepata za pripremu zabavnog doručka s roditeljima, koju potpisuju Esplanadina chefica Ana Grgić Tomić, glavna slastičarka Mirjana Špoljar i Vjenceslav Madić Master Kishoni.

Djeca su bila oduševljena posjetom Esplanadi, a njihove iskrene izjave osobito su razveselile kuhare i cheficu Anu Grgić Tomić. Luka B. rekao je: ‘Nisam znao da je zdravo tako fino. Ja bih sutra vodio mamu i tatu ovamo da svi jedemo zdravo.‘ Noemi S. dodala je: ‘Meni je danas bio najljepši dan u vrtiću jer smo išli na doručak u Esplanadu. Naučila sam da je zdrava hrana dobra za organizam i da su nam od zdrave hrane mišići na nogama jaki.‘ Ennio M. K. pohvalio je sok od cikle, a Katja K. najradije bi se preselila u hotel.

Tomas Vukadin, predstavnik gastronomskog udruženja Chaîne des Rôtisseurs, jednog od partneraprojekta,s velikim je zadovoljstvom i ponosom podržao inicijativu projekta Biti Green je IN koji je usmjeren na unaprjeđenje prehrambenih navika naših najmlađih, izjavljujući: ‘Edukacija o značaju zdrave prehrane i učenje o kulturnim aspektima blagovanja od iznimne su važnosti za stvaranje odgovornog odnosa prema hrani od najranije dobi. Uzbuđeni smo što možemo biti dio ovog prekrasnog projekta i vjerujemo da će iskustvo koje su djeca iz Dječjeg vrtića Čigra stekla u hotelu Esplanade Zagreb biti neprocjenjivo ne samo za njih već i za njihove obitelji. Putem ovakvih aktivnosti djeca ne samo da uče o važnosti zdravog doručka i održivom pristupu hrani nego i razvijaju osjećaj zajedništva i poštovanja prema trudu koji se ulaže u pripremu obroka. Chaîne des Rôtisseurs s ponosom stoji iza svakog napora usmjerenog na obogaćivanje života kvalitetnom hranom i obrazovanjem, a posebno smo usmjereni na edukaciju mladih, u ovom slučaju djece, koja katkad i nas starije nečemu nauče, stoga ovaj projekt savršeno odražava naše temeljne vrijednosti.‘

