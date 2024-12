Novi ESG rejting: Prerađivačka industrija najbolja po rezultatima održivosti

U 10 najboljih poduzeća, nalazi se njih 6 iz prerađivačke industrije. Manje od 15 posto ima procjenu klimatskih rizika na poslovanje poduzeća. Bolji rezultati u području korporativnog upravljanja u usporedbi s prošlom godinom.

Novi Zakon o računovodstvu donio je povećanje broja obveznika izvještavanje o održivosti. Objava popisa obveznika izvještavanja o održivosti za 2024. i indikativnog popisa obveznika za 2025. godinu izazvala je podijeljene reakcije. Dok neki vide dodatnu obvezu, drugi prepoznaju priliku za stvaranje vrijednosti. Kada se popis usporedi s brojem poduzeća koja su do sada ispunila ESG rating HGK, podaci pokazuju da je veliki broj tvrtki svjestan važnosti održivosti i bez zakonske obveze.

‘Kada se ESG promatra kroz tri stupa – upravljanje rizicima, smanjenje troškova i poslovni rast, postaje jasno da se ne radi samo o usklađenju s regulativom, već o transformaciji koja iz temelja mijenja način poslovanja na bolje. To je štit koji omogućuje tvrtkama da predvide klimatske i okolišne izazove te upravljaju dobavljačkim lancem, odnosom prema zajednici te reputacijom”, poručuje voditeljica Odjela za energetiku, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo HGK Tamara Kelava.

Smanjenje troškova često je prvi konkretan benefit. Resursna učinkovitost, optimizacija procesa i prelazak na kružno gospodarstvo smanjuju operativne troškove, dok odgovoran lanac opskrbe omogućuje manju izloženost pravnim i logističkim izazovima. Tvrtke koje usvajaju održive prakse ne samo da troše manje, već i otvaraju put za dodatne inovacije kroz bolju alokaciju resursa. Takve tvrtke privlače investitore i grade povjerenje među dionicima, što ih čini dugoročno sigurnijim ulaganjima.

Dok je kroz ESG akademiju do sada prošlo oko 2200 sudionika, trenutno je 409 poduzeća ocijenjeno temeljem ESG ratinga, a oko 170 od njih je na zahtjev dobilo analizu i smjernice za unapređenje održivih praksi. Kelava ističe da je to najbolji dokaz da je hrvatsko gospodarstvo svjesno stvaranja vrijednosti i rasta poslovanja kroz ESG transformaciju. Time ESG rating postaje most između trenutnog stanja i buduće usklađenosti s regulativama poput Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD).

Izazovi za napredak

Prema analizi ESG ratinga HGK, poduzeća koja su orijentirana na EU tržište imaju viši ESG rating u odnosu na poduzeća koja su orijentirana na domaće tržište i zemlje izvan EU. U deset najboljih poduzeća, nalazi se njih šest iz prerađivačke industrije, što ne čudi s obzirom na stroge regulatorne i tržišne zahtjeve u području okolišnog upravljanja u ovoj industriji. Poduzeća s većom fluktuacijom zaposlenika imaju lošiji rating, posebno za poduzeća u sektorima gdje postoji izražen nedostatak radne snage. Pred hrvatskim je gospodarstvom još veliki put u ostvarenju ravnopravnosti iz perspektive broja žena na upravljačkim pozicijama jednu razinu ispod uprave, gdje skoro polovica tvrtki nije ostvarila ravnopravnost.

Rezultati pokazuju i da poduzeća koja posjeduju certificirane sustave upravljanja imaju veći ESG rating HGK, što pokazuje da posjedovanje certifikata olakšava i osigurava usklađenost s Europskim standardima izvještavanja o održivosti (ESRS). Manje od 15 posto poduzeća ima procjenu klimatskih rizika i utjecaja klimatskih promjena na poslovanje poduzeća. Nešto više od 10 posto poduzeća utvrdilo je usklađenost djelatnosti koje obavljaju s tehničkim kriterijima usklađenosti prema taksonomiji EU, stoga tu postoji prostor za napredak.

Dio poduzeća ostvario je maksimalan broj bodova u područjima društvenog i korporativnog upravljanja, a u području okolišnog upravljanja nijedno od poduzeća nije ostvarilo maksimalan broj bodova. U odnosu na rezultate ESG ratinga HGK za 2023., ove godine se primjećuju bolji rezultati u području korporativnog upravljanja, što ukazuje na porast svijesti o važnosti upravljanja za prilagodbu novim zahtjevima tržišta i regulative.

‘Sve aktivnosti koje provodimo s ciljem jačanje spremnosti gospodarstva na ESG kriterije nisu samo priprema za trenutne obveze, već i temelj za prilagodbu budućim izazovima. Zahvaljujući sustavnom pristupu i kontinuiranoj podršci, pridonosimo da gospodarstvo bude spremno ne samo za rastuće regulatorne zahtjeve, već i za aktivno stvaranje vrijednosti kroz ESG transformaciju’, poručuje Kelava.