Novi trend u turizmu; coolcation ‘seli’ turiste u sjevernije zemlje

Pojam “coolcation” podrazumijeva bijeg turista od toplinskih valova. Istraživanje provedeno u Njemačkoj za organizaciju Visit Sweden pokazalo je da, zbog vrućina na europskom jugu, dvoje od pet anketiranih planira promijeniti svoje navike putovanja.

Rekordan rast i prepoznatljivost u turizmu prošle godine ostvarila je Litva što je nekima iznenađenje, dok drugima i nije. Posjeti stranih turista ovoj sjevernoeuropskoj zemlji povećali su se, naime, za šest posto u odnosu na godinu prije. Čak 1,4 milijuna međunarodnih putnika istraživalo je Litvu 2024.

Jedna ju je medijska kuća rangirala kao drugu svjetsku turističku destinaciju i prvu u Europi za 2025. Dodajući ovom uspjehu, kulinarska scena u zemlji stekla je međunarodno priznanje, osiguravši četiri Michelinove zvjezdice, četiri Bib Gourmand nagrade, jednu Green Star, dok je u Michelinovom vodiču svoje mjesto našlo 26 litavskih restorana.

Vidljivost na međunarodnom tržištu zasigurno je povećalo organiziranje brojnih novinarskih putovanja i suradnja s istaknutim medijskim kućama kao što su Forbes, The Guardian i National Geographic. Partnerstva s velikim turističkim operaterima rezultirala su s 13 utjecajnih projekata za poticanje turizma, a turistički potencijal predstavljen je na devet svjetskih turističkih sajmova,piše Blanka Kufner za Hinu.

Sa značajnim postignućima u gastronomiji, međunarodnom priznanju i inovativnim marketinškim strategijama, pretpostavlja se kako će Litva ove godine privući još više posjetitelja, učvršćujući time svoju poziciju vrhunske turističke destinacije. Većem broju posjeta svakako pridonose i nove preferencije putnika.

Coolcation

Coolcation je jedan od novijih trendova u turizmu koji se očituje u izboru hladnijih odredišta umjesto vrućih i pretrpanih destinacija. Ljeto 2024. bilo je iznimno vruće te je prisililo lokalne vlasti u europskim “vrućim točkama” da poduzimaju mjere kako bi osigurale sigurnost i udobnost stanovnika i turista. Međutim, putnici već traže alternativu, lokacije s nižom temperaturom.

U južnoj se Europi predviđaju sve češći toplinski valovi koji postaju prijetnja ljudskom zdravlju. Kako bi se prilagodili, gradovi poput Atene već provode urbane planove za hitne slučajeve zbog vrućine, klasificiraju toplinske valove prema intenzitetu, stvaraju javne površine označene kao klimatska skloništa i povećavaju zelene površine.

Unatoč očekivanjima porasta temperatura, potražnja za letovima s drugih kontinenata prema južnoj Europi i dalje je velika. Neki turisti ipak biraju hladnija odredišta. Potražnja za Tromsøom u Norveškoj porasla je 2024. više od 80 posto u usporedbi s 2023. godinom.

Sve češće nailazimo na naslove kako turisti bježe od toplinskog vala odlučujući se za osvježavajući odmor u sjevernoj Europi. Zemlje poput Norveške i Švedske sada promiču koncept “hlađenja” kako bi privukle posjetitelje na svoju umjerenu ljetnu klimu. Istraživanje provedeno u Njemačkoj za promotivnu organizaciju Visit Sweden pokazalo je da zbog vrućina na jugu dvoje od pet anketiranih planira promijeniti svoje navike putovanja.

Globalno zagrijavanje

Rovaniemi, mjesto u finskoj Laponiji koje graniči s Arktičkim krugom, doživio je prošle godine 29-postotni porast noćenja. Sanna Kärkkäinen, odgovorna za promicanje turizma u tom području, primijetila je kako trend “hlađenja” traje već godinama. Međutim, ovaj porast turističkih aktivnosti doveo je također do širenja stanova za kratkoročni najam u stilu Airbnbia i problema s bezobzirnim turistima.

Rovaniemi, selo Djeda Mraza u Finskoj, Foto: EPA/KAISA SIREN

Prema UN-ovim stručnjacima za klimu (IPCC) “gotovo je sigurno” kako su se učestalost i intenzitet ekstremnih vrućina i trajanje toplinskih valova povećali od 1950. te da će se to nastaviti s globalnim zagrijavanjem. Oko polovice stanovništva u Europi moglo bi do 2050. biti izloženo vrlo visokom riziku od toplinskog stresa tijekom ljeta, a broj smrtnih slučajeva povezanih s time mogao bi se udvostručiti ili čak utrostručiti s globalnim zagrijavanjem između +1,5°C i +3°C.

I Amerikanci razmišljaju o vremenskim prilikama planirajući ljetne odmore nakon prošle iznimno blage zime. Ljeto 2024. bilo je najtoplije zabilježeno na sjevernoj hemisferi. Pločnici u Arizoni bili su toliko vrući da su ljudi zadobivali opekline trećeg stupnja hodajući bosi ili u slučaju da su pali na asfalt. Površinska voda oceana uz obalu Floride dosegla je u srpnju prošle godine više od 38°C. Sve to utječe na odluke o putovanjima.

Ljeto u ugodnoj klimi

Finska kao ljetnu destinaciju promovira svoju najsjeverniju regiju Laponiju, koja se većim dijelom nalazi u arktičkom krugu. Laponija se odnedavno promovira influencerskom kampanjom koju vodi sob Vesku, poludivlji jelen. Otkako je početkom prošle godine debitirao na Instagramu, Vesku je prikupio brojne pratitelje, a rast popularnosti ne jenjava.

Vesku je novo lice kampanje “Vjeruj divljini” kojoj je cilj podići svijest o ljetnoj sezoni u finskoj Laponiji, a koja je relativno nepoznata u usporedbi sa zimskom. Kampanja ističe arktičku divljinu, lokalni stil života u skladu s prirodom, najčišći zrak na svijetu, fenomen ponoćnog sunca i prepoznatljive ljetne aktivnosti kao što su planinarenje, vožnja kanuom, ispiranje zlata, razgledavanje vodopada i riječni rafting.

No, vrijedi napomenuti da, iako je pojam “coolcation” trenutno vrlo popularan, ne radi se o novom konceptu – putnici su oduvijek donosili odluke o putovanju temeljem geografskog položaja i vrsti okruženja koje traže u različitim godišnjim dobima. Danas destinacije dodatno prilagođavaju svoju ponudu te nude iskustva tijekom cijele godine, posebno u područjima outdoor, avanture i wellnessa.

Noćni turizam

Ono što se mijenja je način na koji potrošači eksplicitnije govore o utjecaju vremenskih i klimatskih promjena na njihove odluke o putovanju te način na koji robne marke i odredišta reagiraju na ovu promjenu. Tijekom sljedećih nekoliko desetljeća, na globalnoj razini se očekuje “migracija” putnika na više geografske širine i nadmorske visine.

Još jedan nusprodukt koncepta “coolcation” je noćni turizam ili bijeg od dnevne vrućine razgledavanjem odredišta po mraku. Tako je kanadska agencija ToursByLocals, koja povezuje putnike s privatnim turističkim vodičima, pokrenula ture kao što je Promatranje zvijezda u pustinji Sonora. U ponudi je također noćna srednjovjekovna potraga legende o Salamanci u Španjolskoj i Talijanski aperitiv prije noćne vožnje Rimom.

Hotelska kuća Hyatt ima inicijativu koja je pokrenuta prošloga ljeta diljem SAD-a naziva Tourism After Dark. Objekti nude pakete i iskustva nakon što se spusti mrak – poput promatranja zvijezda, astrofotografskih obilazaka, obilazaka lokaliteta s duhovima pa čak i posjeta umjetničkim izložbama.

Prilika za investitore u nekretnine

Kako je potražnja za smještajem u sjevernoj Europi u porastu, to stvara priliku za investitore. Osim trenda putovanja u hladnije krajeve, tu su i povoljni devizni tečajevi u kombinaciji s rastućom nordijskom gastronomskom scenom, zadivljujućim prirodnim krajolikom i povećanim mogućnostima letova, koji također privlače više putnika na istraživanje što sjever ima za ponuditi.

Coolcation je doveo do značajnog porasta međunarodnih noćenja, prema izvješću Europske komisije za putovanja, a potražnju za hotelskim krevetima povećavaju i “poslovnjaci”. Naime, nordijske zemlje imale su drugačiji pristup pandemiji zbog čega su doživjele brži oporavak ugostiteljskog sektora. Danas stoga svjedočimo oživljavanju poslovnih putovanja potaknutih sve većim brojem konferencija i drugih događanja.

Nordijski ugostiteljski sektor profitirao je od geopolitičkih promjena u korist zemalja koje se smatraju vrlo sigurnima, imaju reputaciju po kvaliteti usluge te snažan fokus na održivost. Među ulagačima je sve popularnija Danska što se može zahvaliti jednostavnoj birokraciji, učinkovitim državnim procedurama i regulatornom okviru koji podržava ulaganja.