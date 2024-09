Ogromni požari u Južnoj Americi ozbiljno utječu na kvalitetu zraka

Copernicus služba za nadzor atmosfere (CAMS) je pomno pratila emisije požara u Južnoj Americi tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Prema podacima CAMS-a, emisije su dosljedno bile iznad prosjeka (čak su obarale nacionalne i regionalne rekorde), prvenstveno zbog jakih požara na otvorenim prostorima u regijama Pantanal i Amazona, što je ozbiljno utjecalo na kvalitetu zraka u cijeloj regiji.

U Brazilu su kumulativne ukupne procijenjene emisije ugljika do sada u 2024. bile veće od prosjeka, na oko 183 megatona ugljika, slijedeći sličan put kao i rekordna emisijska 2007. godina. Emisije u rujnu do sada čine gotovo 65 megatona od ovog ukupnog iznosa. To je uglavnom zbog emisija iz požara na otvorenim prostorima u amazonskoj regiji, a osobito u državama Amazonas i Mato Grosso do Sul (gdje se nalazi većina močvara Pantanala), gdje je ukupna procijenjena emisija ugljika za razdoblje od srpnja do rujna najviša u 22 godine CAMS-ovog skupa podataka o emisijama požara, s nešto više od 28 i 15 megatona ugljika.

Emisije ugljika od požara na otvorenim prostorima u Boliviji za 2024. već su najveći godišnji ukupni iznos u CAMS GFAS skupu podataka, od sredine rujna, s gotovo 76 megatona ugljika, premašujući prethodnu najveću godišnju ukupnu vrijednost od 73 megatona ugljika postavljenu 2010. godine.

Dugotrajna suša

Samo rujan predstavlja značajan dio ovog ukupnog iznosa, s nešto više od 32 megatona emisija ugljika. Važno je napomenuti da su požari na otvorenim prostorima u regiji Pantanal odigrali značajnu ulogu u rekordnim emisijama za Brazil, ali je njihov utjecaj na rekord u Boliviji bio umjeren, dok je značajna količina emisija za Boliviju nastala u Santa Cruzu.

Pojava ovih požara na otvorenim prostorima mogla bi se smatrati neuobičajenom, čak i ako se uzme u obzir da je srpanj-rujan razdoblje u kojem se požari na otvorenim prostorima obično javljaju u regiji. Ekstremno visoke temperature koje je Južna Amerika doživjela u posljednjih nekoliko mjeseci, dugotrajna suša na koju ukazuje niska vlažnost tla i drugi klimatološki čimbenici vjerojatno su pridonijeli znatno povećanom opsegu emisija požara na otvorenim prostorima, dima i utjecaja na kvalitetu zraka.