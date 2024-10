Oni su najbolji; jedini u Hrvatskoj odvajaju više od 50 posto otpada

U Hrvatskoj je 13 jedinica lokalne samouprave dosegnulo stopu odvajanja otpada iznad 62 posto, a od toga je 12 općina i gradova s područja Međimurske županije, koja je ujedno najbolja u Hrvatskoj po postotku odvojenog otpada s prosjekom od 54,7 posto.

Iz Međimurske županije u petak su izvijestili i da su jedina je županija u Hrvatskoj koja prelazi 50 posto, a prema podacima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije 20 međimurskih općina i gradova nalazi se u samom vrhu po postotku odvajanja otpada.

“Taj je podatak sam po sebi toliko upečatljiv da je na prvi pogled jasno da je jedino Međimurje dosegnulo suvremene ciljeve na ovom području zahvaljujući visokorazvijenoj svijesti građana te efikasnim komunalnim poduzećima”, stoji u priopćenju.

Kako navode, prvih devet mjesta u Hrvatskoj zauzimaju međimurske općine i gradovi, a najviše se ističe općina Belica koja prvu poziciju drži petu godinu zaredom – prošle godine stopa odvajanja otpada u općini Belica iznosila je 73,70 posto. U prvih devet još se redom nalaze općine: Domašinec, Sveta Matija, Dekanovec, Podturen, Donja Dubrava i Goričan, kao i grad Prelog te općina Strahoninec.

“Hrvatska je do 2020. morala ostvariti recikliranje 50 posto ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada, no Međimurje je taj cilj premašilo i napreduje prema stopi od 70 posto, što je našoj zemlji zadano do 2030. godine”, istaknuli su.