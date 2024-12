Ozonska rupa na Antarktiku 2024. vraća se u normalu

Posljednje četiri godine, godišnja ozonska rupa na Antarktici traje duže nego obično i zatvara se tijekom druge polovice prosinca. Praćenje u gotovo stvarnom vremenu iz Copernicus službe za nadzor atmosfere (CAMS) pokazuje da je antarktička ozonska rupa 2024. prekinula niz, slijedeći tipičniji razvoj. Ozonska se rupa počela zatvarati početkom prosinca, što je bliže prosjeku nego posljednjih godina. Ostali pokazatelji koji se inače koriste za praćenje ozonske rupe, poput ukupne površine, također su bili bliže prosjeku nego u posljednjih nekoliko godina.

Razvoj antarktičke ozonske rupe 2024. započeo je kasnije od prosjeka, uglavnom zbog poremećaja polarnog vrtloga nakon dvije iznenadne epizode stratosferskog zagrijavanja u srpnju. Kako se polarni vrtlog uspostavljao do kolovoza, kemijsko oštećenje stratosferskog ozona iznad Antarktika moglo je stupiti na snagu, kao što se događa svake godine.

Površina ozonske rupe nastavila se povećavati tijekom rujna, blisko prateći prosjek od 1979. do 2021. godine, dosegnuvši najveću veličinu od 22 milijuna km2 do kraja mjeseca. Ne samo da je to manje od površine 2023. i 2022., kada je najveća površina bila oko 25 milijuna km2 , no maksimum se postigao kasnije od 2023. i u skladu je s povijesnim prosjekom.

Dok su se neke od prošlogodišnjih ozonskih rupa u prosjeku zatvarale kasnije tijekom godine, zatvaranje 2024. bilo je uobičajnije. Područje ozonske rupe kontinuinirano se smanjivalo tijekom listopada, u skladu s prosjekom, ali se stabiliziralo tijekom studenog s približnom površinom od 10 milijuna km2 dnevno tijekom mjeseca. Polarni vrtlog se raspao u prvom tjednu prosinca, brzo usklađujući zatvaranje ozonske rupe 2024. godine s prosječnim datumom zatvaranja od 1979. do 2021. godine.

‘Montrealski protokol i njegovi naknadni amandmani vrlo su učinkoviti u suzbijanju emisija tvari koje oštećuju ozonski omotač, ali još uvijek postoji određena varijabilnost u ovom procesu zbog prirodne varijacije drugih atmosferskih varijabli u igri. Nadamo se da ćemo prve znakove oporavka ozonske rupe vidjeti u narednim desetljećima.’, ističe Laurence Rouil, direktorica Copernicus službe za praćenje atmosfere (CAMS) pri ECMWF-u.

Tijekom cijele sezone CAMS objavljuje ažurirane grafikone s analizama, prognozama i animacijama ozonskih rupa na svojoj stranici za praćenje, koja se redovito ažurira najnovijim informacijama o toj temi.