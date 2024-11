Pobrojane ‘crne točke’ po kvaliteti zraka; jedan hrvatski grad na posljednjem mjestu u Europi

Saborska oporba izrazila je u srijedu zabrinutost zbog brojnih primjera zagađenja zraka i smanjenja kvalitete života građana te ocijenila kako izmjene Zakona o zaštiti zraka, koje je predložila Vlada, u tom pogledu donose određena poboljšanja, ali ne idu dovoljno daleko.

Od 17 hrvatskih „crnih točaka“ po kvaliteti zraka, dvije su u Dalmaciji, a jedna od njih je područje bivše tvornice ferolegura Dugi Rat, kazala je Marijana Puljak (Centar), prozivajući državu kako nije učinila „doslovno ništa“ da sanira opasnu trosku iz Dugog Rata.

Navela je i kako je nedavno postignuta sudska nagodba sa investitorom „koji će za 115 eura po metru četvornom moći kupiti desetine tisuća kvadrata zemljišta prvi red do mora“.

To mu je za nagradu što je do sada neovlašteno rudario krom koji je ostao nakon tvornice, rekla je zastupnica i dodala kako se „najavljuje sanacija tog područja i to tako da će tu trosku jednostavno poravnati i uroniti u more“.

Dušica Radojčić (Možemo) ističe kako joj građani šalju predstavke zbog onečišćenog zraka, žale se zbog taljenja plastike u Vrginmostu, odlagališta mulja u Belišću, zbog emisija iz pulske i drugih cementara.

Uza sve zakone, inspektorat, građani jedino mogu prosvjedovati, kaže zastupnica koja drži da se ni predloženim izmjenama stanje neće popraviti, ako država ne uloži veći napor u nadzor i sankcioniranje.

Popisu lokacija koje građanima stvaraju probleme, Marin Miletić (Most) dodaje Marišćinu. Ljudi od proljeća do jeseni ne mogu otvoriti prozore od smrada, a činjenica je da smrad nastaje jer se bio otpad ne kompostira nego ‘fura’ na Marišćinu, kaže zastupnik.

Ledenko: Šibenčane brine najava izgradnje spalionice

Stranački mu kolega Ivica Ledenko prenosi kako su Šibenčani zabrinuti zbog najave izgradnje spalionice u svom gradu. Izgradnja se najavljuje kao projekt budućnosti, no za nas u Mostu to je projekt prošlosti, jer spalionice otpada u svijetu postepeno gase, kaže Ledenko.

HDZ-ova Branka Juričev Martinčev odgovara mu kako se u izgradnju neće ići dok se ne naprave studija izvodivosti i utjecaja na okoliš, te kako osim njega, brigu o zdravlju sugrađana, vodi i gradonačelnik Šibenika (HDZ-ov Željko Burić).

HDZ je zadovoljan zakonskim izmjenama, Danica Baričević ističe da one omogućuju nadležnim inspekcijama postupanje prema onečišćivaču kod prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari vezanih uz kvalitetu života, ne samo uz zaštitu zdravlja.

Oporbene i zastupnice vladajuće većine suglasne su kako je onečišćenje zraka jedan od najvećih okolišnih rizika za zdravlje.

Studije su pokazale da je u 27 europskih zemalja zagađenje zraka u 2021. dovelo do 238 tisuća preranih smrti što uključuje i doprinos iz Hrvatske, navele su Ivana Ribarić Majanović (SDP) i Dubravka Lipovac Pehar (DP).

U raspravi je više puta izražena zabrinutost kvalitetom zraka u Slavonskom Brodu. Taj je grad po kvaliteti zraka na posljednjem mjestu od 375 gradova u EU, kazala je Radojčić, a Lipovac Pehar dodala da Brod od svih hrvatskih gradova ima najgoru razinu onečišćenja lebdećim česticama.