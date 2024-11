Postavljen most iznad popularne rimske fontane, dok traje obnova jedna stvar će biti zabranjena

Rim je postavio pješački most iznad Fontane di Trevi kako bi turisti mogli posjetiti svjetski poznatu atrakciju dok je u fazi restauracije.

Rim je postavio pješački most iznad Fontane di Trevi kako bi turisti mogli posjetiti svjetski poznatu atrakciju dok je u fazi restauracije.

Fontana je ispražnjena, a donji dio bazena je ograđen, što bi moglo razočarati turiste.

Kako bi se posjetiteljima omogućio pristup fontani, koja je dovršena 1762. i koju krase složene skulpture mitskih morskih stvorenja, gradsko vijeće u talijanskoj prijestolnici postavilo je šetnicu i mali privremeni bazen za turiste koji žele bacati novčiće.

Gradske vlasti nadaju se da će moći koristiti pješački most kako bi saznali broj turista koji posjećuju tu atrakciju nakon godina prenapučenosti.

Rezultati će se koristiti za pronalazak mjera za rješavanje problema, poput ograničavanja pristupa stepenicama fontane i uvođenja male naknade.

Ulaz na pješački most je besplatan, ali je tradicionalni čin bacanja novčića u glavnu fontanu zabranjen dok se provodi renovacija, a kazna za one koji se na to ogluše je 50 eura.