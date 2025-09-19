Prvi puta u Hrvatskoj dokumentirano gniježđenje rijetke životinje

Na plaži Pržine u Lumbardi na otoku Korčuli dokumentirano je prvo gniježđenje glavate želve u Hrvatskoj početkom ovoga rujna. Zabilježio je to šetač Branko Ćeran, ispravno reagirao, fotografirao ih te snimke poslao kolegama u Hrvatski prirodoslovni muzej

Sezona gniježđenja je pri kraju, a temperatura pijeska više nije visoka, kornjačice su se pojavile oko 15 sati, što je izvan uobičajenog vremena. Obično iz gnijezda izlaze noću ili pred jutro kako bi se zaštitile od predatora i visoke temperature. Kiša i valovi nisu ih zaustavili na njihovom putu prema moru pa ih već kroz 10tak minuta na plaži nije bilo, objavili su na stranicama Instituta Plavi svijet.

Glavata želva (Caretta caretta) kozmopolitska je vrsta koja naseljava cijelo Sredozemno more i Jadran. U Sredozemlju se glavate želve uglavnom gnijezde u istočnom bazenu, s glavnim područjima gniježđenja u Grčkoj, Turskoj i na Cipru. U Grčkoj su glavna područja gniježđenja smještena u Jonskom moru, a dvije kolonije – u zaljevu Kyparissia i na Zakintosu – najveće su u Sredozemlju.

Istraživanjem migracijskih puteva i analizom DNK utvrđeno je da većina glavatih želvi koje borave i odrastaju u (sjevernom) Jadranu pripada upravo gnijezdećoj populaciji s tih lokacija u Grčkoj.

Gniježđenja u Jadranu su do sada bila rijetka, najčešće u južnoj Italiji, ali su se posljednjih godina počela češće pojavljivati i u Albaniji, Crnoj Gori te Italiji. Istovremeno, gnijezdo otkriveno kod Venecije predstavlja najsjevernije zabilježeno gniježđenje glavate želve.

Foto: Glavata želva u Jadranu/Institut Plavi svijet

S obzirom da pojava gnijezda na Jadranu postaje sve izglednija, iz Instituta Plavi svijet pozivaju građane da tijekom ljeta obrate pažnju na moguće tragove kornjača na pješčanim plažama. Sve tragove koje primijete, a podsjećaju, kako opisuju na prolazak malog gusjeničara, mole da fotografiraju i prijave lokaciju kako bi stručnjaci mogli provjeriti radi li se stvarno o gniježđenju.

Ističu kako se gnijezda ni u kojem slučaju ne smiju iskopavati ili otvarati.

‘Ako primijetite tek izležene kornjačice na plaži, osigurajte im nesmetani pristup moru, fotografirajte ih ili snimite i dojavite nam. Možda se upravo one kroz 15–30 godina vrate i ponovno polože jaja na plažu na kojoj su se izlegle!’, navode iz Plavog svijeta napominjući kako svako opažanje ili pronalazak ozlijeđene ili slučajno ulovljene morske kornjače dojave u Lošinjsko oporavilište za morske kornjače, Institut Plavi svijet, Kaštel 24, Veli Lošinj, info@blue-world.org ili na telefon 051 604666 ili putem Facebook-a www.facebook.com/oporavilistezamorskekornjace.