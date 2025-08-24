Putovanje vlakom u Europi nerijetko skuplje od leta zrakoplovom
Putovanje vlakom između europskih gradova, iako je ekološki prihvatljivije, nerijetko je skuplje od leta zrakoplovom, pokazala je studija ekološke organizacije Greenpeace
Ekološka organizacija usporedila je cijene karata na 142 rute duljine do 1500 kilometara. Na njih 66, odnosno gotovo 47 posto, željeznica je bila skuplja od zrakoplova. Putovanje zrakoplovom bilo je jeftinije na 54 posto od 109 prekograničnih ruta obuhvaćenih istraživanjem.
Kada se uključe 33 domaće rute, željeznica je ostala jeftinija opcija u 46,5 posto svih slučajeva dok su na sedam posto ruta cijene bile slične, kažu u Greenpeaceu.
Ekološka organizacija pozvala je na uvođenje većih poreza na letove i stvaranje boljih uvjeta za putnike u željezničkom prometu.
Stručnjakinja za promet u Greenpeaceu Lena Donat rekla je da je nepravedno da su dulja putovanja željeznicom skupa dok su letovi zrakoplovom uvelike subvencionirani poreznim izuzećima.
Ekološki prihvatljivo putovanje
Putovanje vlakom je ekološki prihvatljivo i stoga bi uvijek trebalo biti jeftinije od putovanja zrakoplovom, istaknula je Donat.
Analiza nije uključivala troškove prtljage, koje zrakoplovne tvrtke često naplaćuju, niti obiteljske popuste koje ponekad nude željeznički prijevoznici. U Greenpeacu su kazali da su cijene uspoređene u devet termina rezervacije.
Na 31 ruti koja uključuje Njemačku, vlakovi su bili jeftiniji na 15 ruta. Letovi su, međutim, obično bili jeftiniji na vezama iz Njemačke prema Zapadnoj Europi, dok su vlakovi često bili jeftinija opcija za putovanja u Poljsku, Češku, Austriju i Belgiju.
U usporedbi sa sličnim istraživanjem iz 2023., željeznica je smanjila zaostatak za zrakoplovima. Na 41 posto usporedivih ruta vlakovi su sada jeftiniji od zrakoplova, što je znatno više u usporedbi s 27 posto koliko je taj postotak iznosio prije dvije godine.
