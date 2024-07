Tko su klimatski aktivisti koji su stopirali letove u Europi? Lijepe se za piste, prekidaju promet…

Ovaj tjedan obustavljeni su letovi u zračnim lukama diljem Europe nakon što su se prosvjednici zalijepili za piste.

Gatwick je posljednja europska zračna luka kojoj je dodijeljen sudski nalog kojim se sprječava prosvjednike protiv zaštite okoliša da neovlašteno ulaze na njezino zemljište.

U nekoliko britanskih zračnih luka izdane su zabrane Visokog suda kojima se prosvjednicima zabranjuje pristup njihovim mjestima.

Britanski Leeds Bradford, London Luton, Manchester, Newcastle, East Midlands, Gatwick i zračna luka Heathrow dobili su slične zabrane posljednjih tjedana. Oni zabranjuju prosvjednicima ulazak ili uznemiravanje.

Dolazi u trenutku kada klimatski aktivisti započinju ljeto potencijalnog prekida letova diljem Europe pozivajući na ukidanje fosilnih goriva, piše Euronews.

‘Kampanja nesuradnje’ u europskim zračnim lukama

Pristaše pet klimatskih prosvjednih skupina sudjelovale su u srijedu u nizu koordiniranih akcija u europskim zračnim lukama.

Pet članova Last Generationa zalijepilo se za pistu u zračnoj luci Köln-Bonn uzrokujući kašnjenja i otkazivanja. Aktivistička skupina je u priopćenju rekla da su navijači u nekoliko malih skupina prorezali ogradu, približili se zračnoj luci i zatim se zalijepili za asfalt mješavinom pijeska i ljepila.

U Finskoj je devet aktivista iz XR Finland blokiralo sigurnosna vrata u zračnoj luci Helsinki-Vantaa držeći transparente na kojima je pisalo ‘Nafta ubija’ i ‘Fosilna goriva nas ubijaju’.

Aktivisti ‘Last Generation’ u Stuttgartu, Njemačka, Foto: Daniel Kubirski / imago stock&people / Profimedia

Troje aktivista iz Folk Mot Fossilmakta (Ljudi protiv fosilne moći) također su navodno probili ogradu zračne luke Gardermoen u Oslu u Norveškoj.

Pet pristaša Futuro Vegetala (Vegetal Future) ušlo je na uzletište u zračnoj luci Barcelone, s namjerom da se zalijepe za asfalt u blizini piste, ali su presretnuti prije nego što su to uspjeli.

U Švicarskoj je 11 pristaša Drop Fossil Subventions i ‘Act now – Liberate Switzerland’ blokiralo ceste koje vode prema zračnim lukama Zürich i Ženeva. Petorica su uhićena u sklopu prosvjeda.

Sedam pristaša Just Stop Oil-a (JSO) također je uhićeno na rubnoj cesti ispred zračne luke Heathrow u srijedu ujutro.

U ponedjeljak je prosvjednička skupina rekla u izjavi da će se ovog ljeta uključiti u ‘kampanju nesuradnje protiv upotrebe fosilnih goriva’ u zračnim lukama diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Iako kažu da su dobili svoj ‘početni zahtjev’ za ukidanje dozvola za naftu, plin i ugljen, prosvjednička skupina pozvala je novu vladu da surađuje s drugim državama na uspostavi pravno obvezujućeg sporazuma o prestanku vađenja i spaljivanja nafte, plina i ugljen do 2030.

‘Ovo nije postupak koji se poduzima olako, ali djelovanje vlada mora biti razmjerno razmjeru krize s kojom se čovječanstvo suočava’, stoji u priopćenju.

‘Dok to ne bude slučaj, na savjesti je svakog običnog građanina da upotrijebi bilo koji mehanizam koji nam je na raspolaganju za nenasilni pritisak na nužne promjene.’

JSO dodaje da su njegovi pristaše obučeni u nenasilju i da će poduzeti sve moguće korake kako bi osigurali sigurnost onih koji koriste zračne luke ili zrakoplove – uključujući izbjegavanje odlaska na bilo koju aktivnu ili neaktivnu pistu.

Aktivisti na pisti zračne luke u Frankfurtu, Foto: EPA-EFE/LETZTE GENERATION HANDOUT

Grupe za klimatski aktivizam kažu da su akcije u srijedu ujutro ‘samo početak’.

Zračne luke u Velikoj Britaniji traže zabrane kako bi spriječile prosvjede

Nedavni prosvjedi u zračnim lukama Ujedinjenog Kraljevstva potaknuli su pravni postupak u pokušaju da se spriječe poremećaji ovog ljeta.

Sudac koji je posljednjih tjedana izdao nekoliko zabrana u zračnim lukama Ujedinjenog Kraljevstva, g. Justice Ritchie, rekao je da su JSO i Extinction Rebellion (XR) ‘ispunili svoje prijetnje’ uz ‘ogromne troškove za porezne obveznike i privatne financijske troškove, te poremećaje u naftnim terminalima, cestama, sportskim događajima i njihove prijetnje potencijalno u zračnim lukama’.

Timothy Morshead KC, koji je zastupao Gatwick u posljednjem slučaju, tvrdio je da je gradska policija obavijestila zračnu luku da JSO planira prosvjed u zračnoj luci 27. srpnja. Dodao je da, iako nema dokaza o ‘konkretnoj prijetnji’, ‘nemogućnost prosuđivanja kako će se događaji odvijati jedan je od razloga za djelovanje na temelju predostrožnosti’.

Gatwick je bila posljednja velika zračna luka u Ujedinjenom Kraljevstvu koja nije bila obuhvaćena takvim nalogom i odvjetnik je rekao da bi to mogao razotkriti. Morshead je dodao da demonstranti mogu skenirati kako bi vidjeli koje zračne luke nisu zaštićene zabranom i ciljati na njih.

Ove zabrane traju pet godina i revidiraju se svakih 12 mjeseci. Svatko tko prekrši zabranu mogao bi se suočiti s dvije godine zatvora, novčanom kaznom ili oduzimanjem imovine zbog nepoštivanja suda.

Prosvjednici u njemačkoj zračnoj luci mogli bi se suočiti s dvije godine zatvora

Njemačka je također postrožila pravila za neovlašteni ulazak u svoje zračne luke nakon niza prosvjeda.

Nacrtom amandmana koji bi promijenio neka pravila u državnom Zakonu o sigurnosti zračnog prometa mogao bi se neovlašteni ulazak na piste zračne luke – ili ‘zračno područje’ – kazniti s do dvije godine zatvora ili novčanom kaznom. Do sada je to bilo kažnjivo samo novčanom kaznom.

Ubuduće se ulazak u zračni prostor sa zabranjenim predmetom, poput oružja, nekih noževa i nagrizajućih ili otrovnih tvari, može kazniti zatvorskom kaznom do pet godina.

‘Svatko tko uđe na teritoriju zračne luke, zaglavi na pisti i tako ozbiljno ometa zračni promet, ne riskira samo vlastiti život’, rekla je savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser.

‘Činjenica da je u zadnje vrijeme bilo ponovljenih incidenata ove vrste pokazuje da pravna država mora strože kažnjavati ta djela.’

Predloženo pooštravanje zakona uslijedilo je nakon niza nedavnih klimatskih prosvjeda u njemačkim zračnim lukama.

U svibnju je osam klimatskih aktivista uhićeno nakon što su probili sigurnosnu ogradu u zračnoj luci u Münchenu i zalijepili se za pistu. Prosvjednici iz grupe Last Generation rekli su da prosvjeduju zbog nedostatka akcije njemačke vlade po pitanju emisija iz zrakoplovne industrije.

Nedavno su održane i demonstracije u zračnoj luci Braunschweig Wolfsburg i zračnoj luci Berlin-Brandenburg.

‘Svatko tko nasilno ulazi u zračne luke, zauzima piste i blokira zrakoplove ugrožava ljudske živote’, rekao je savezni ministar prometa dr. Volker Wissing.

‘Ovo nije beznačajna stvar, ali će se u budućnosti kažnjavati punom snagom. Računam da će ovo pooštravanje zakona odvratiti aktiviste i izbjeći smetnje tijekom trenutne špice turističke sezone.’