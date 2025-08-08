Pastir pronašao tijelo nestalog prije 28 godina u ledenjaku koji se topi

Tijelo muškarca koji je nestao prije 28 godina pronađeno je u topljenom ledenjaku u udaljenoj i planinskoj regiji Kohistan u Pakistanu. Tijelo je pronašao pastir.

Tijelo je bilo izvanredno dobro očuvano, s netaknutom odjećom, a pronađeno je u takozvanoj Lady Valley na istoku zemlje. Uz tijelo je bila i osobna iskaznica s imenom Naseeruddin. Policija ga je uspjela povezati s muškarcem koji je nestao u tom području u lipnju 1997. nakon što je upao u pukotinu ledenjaka tijekom snježne oluje.

U regiji je posljednjih godina smanjena količina snijega, što je izložilo ledenjake izravnoj sunčevoj svjetlosti, što im je ubrzalo otapanje. Stručnjaci su rekli da otkriće tijela pokazuje kako je promjena klime ubrzala topljenje ledenjaka, piše BBC.

Naseeruddin je imao suprugu i dvoje djece. Putovao je sa svojim bratom Kathiruddinom na konju na dan kada je nestao. Brat je opisao kako je Naseeruddin ušao u špilju, a kada se nije vratio, tražio ga je i sam u špilji, a potom otišao po pomoć drugih. No, nikada ga nisu pronašli.

Kada ljudsko tijelo padne u ledenjak, ekstremna hladnoća ga brzo smrzava, sprječavajući raspadanje, rekao je profesor Muhammad Bilal, voditelj Odjela za okoliš na Sveučilištu Comsats u Islamabadu. Tijelo se zatim mumificira zbog nedostatka vlage i kisika u ledenjaku.