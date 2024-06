Nakon Venecije i Barcelone, još jedan grad se obračunava s kruzerima

Glavni grad Aljaske Juenau ograničit će broj putnika s kruzera koji dolaze u luku jer su zabrinuti zbog rastućeg utjecaja turizma, ali vodeći kritičar industrije kaže kako su potrebne dodatne mjere za zaštitu kvalitete života stanovnika

Smješten na kanalu Gastineau u južnoj Aljasci, Juneau ima populaciju od 32 000 i prošle je godine primio rekordnih 1,65 milijuna putnika s brodova za krstarenje što je povećanje od 23% u odnosu na prethodni rekord.

Nastojeći uravnotežiti ekonomske koristi s učincima velikog broja posjetitelja, grad je prošlog tjedna postigao sporazum s međunarodnom udrugom Cruise Lines na Aljasci koji će ograničiti dnevne dolaske putnika na krstarenjima na 16.000 od nedjelje do petka i na 12.000 subotom, piše The Guardian.

‘Stav grada je da nemamo prostora za rast krstarenja s našom trenutnom infrastrukturom i dogovorili smo dnevna ograničenja broja putnika kako bismo smanjili naše najprometnije dane’, rekla je Alexandra Pierce, voditeljica turizma u Juneauu.

Dodala je kako je cilj sporazuma zadržati broj putnika na kruzerima otprilike stabilnim dok grad radi na poboljšanju infrastrukture.

‘Kruzerski turizam važan je za naše lokalno i regionalno gospodarstvo i moramo biti dobri susjedi, a istovremeno pronaći ravnotežu između zabrinutih stanovnika i lokalnih sredstava za život koji ovise o industriji posjetitelja’, rekla je Pierce.

Vrijeme zlatne groznice

Nekadašnji grad u vrijeme zlatne groznice, smješten u blizini impozantnog ledenjaka, usred bujne prašume, visokih planina i uz netaknuti vodeni put koji je dom grbavim kitovima, Juneau je postao najpopularnija luka na Aljasci za krstarenje. Sezona krstarenja ondje traje 22 tjedna.

Jennifer Graylock / PA Images / Profimedia

Karla Hart, stanovnica je Juneaua i dugogodišnja kritičarka industrije krstarenja koju brine i novi sporazum. Ona podupire prijedlog lokalnog referenduma za ‘subote bez brodova’, politiku koja bi spriječila zaustavljanje kruzera s više od 250 putnika u Juneauu jedan dan u tjednu.

‘Naša inicijativa za glasovanje zapravo teži pružanju neke zaštite kvalitete života za zajednicu koju možemo opipljivo vidjeti i osjetiti jedan dan u tjednu tako što nemamo kruzere u našoj luci’, rekla je.

Industrija krstarenja

Industrija krstarenja doživljava procvat nakon pandemije, a brodovi postaju sve veći. Neka plovila sada mogu prevesti blizu 6000 putnika, a upućeni kažu da je industrija još uvijek daleko od dostizanja granica veličine koju mogu postići.

U siječnju je porinut najveći kruzer na svijetu do sada, Icon of the Seas. Uzdiže se na 20 paluba iznad razine mora, nosi više od 7000 putnika i članova posade i ima najveći svjetski vodeni park na brodu.

Juneau nije jedini grad zabrinut zbog sve većeg društvenog i ekološkog utjecaja brodova za krstarenje. Godine 2021. Venecija im je potpuno zabranila pristup gradskoj laguni, dok je Barcelona ograničila pristup, a Amsterdam je uveo dnevnu taksu za putnike.